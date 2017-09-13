Кабмин утвердил программу поддержки фермерства до 2020 года

Соответствующее решение было принято единогласно. Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, правительство обеспечит один миллиард гривен целевой поддержки украинского фермерства.

Среди прочего деньги пойдут на возрождение животноводства и создание необходимых условий небольших фермерских хозяйств для своего развития, - пояснил глава правительства, добавив, что все расходы будут обеспечены в проекте государственного бюджета на 2018 год.

В свою очередь первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк отметил, что программа рассчитана на 2018-2020 годы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман обещал до конца месяца текущего года утвердить программу поддержки фермерства.