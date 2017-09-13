Кабмин готов утвердить проект бюджета 2018

Согласно словам премьера, проект бюджета будет полностью готов для его передачи в парламент для рассмотрения. Проект будет опубликован и для общественности, а также СМИ.

Глава Кабмина поведал, что сейчас стоит конкретная задача создания новых рабочих мест для того, чтобы поднять средний уровень заработной платы.

Вторым ключевым моментом для Украины является привлечение новых инвестиций в экономику, так как государство просто не может финансировать все предприятия.

Гройман ожидает, что бюджет может вызвать численные дискуссии среди депутатов, их может быть много, однако не стоит затягивать процесс принятия этого проекта.

Президент Порошенко просил Кабмин пересмотреть пункт финансирования медицинской сферы в пользу последней.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что проект бюджета обороны страны в скором времени будет принят.