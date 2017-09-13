Гройсман уверен, что Украина уже преодолела кризис

Теперь с каждым годом, с каждым месяцем стабилизация будет происходить во всех сферах жизни нашей страны. Об этом в среду, 13 сентября, открывая заседание Кабинета министров Украины, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, некоторые политики продолжают критиковать и нагнетать ситуацию для того, чтобы не дать стране выбраться из пропасти.

Вместе с тем глава правительства выразил надежду, что Верховная Рада может принять пенсионную реформу во втором чтении на следующей пленарной неделе. После чего мы сможем уже в октябре повысить пенсии украинским пенсионерам, которые годами ждут этих изменений, - заявил Гройсман, добавив, что вопрос остается в объединении парламента для поддержки пенсионной реформы в 226 и более голосов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что время, когда Украина выживала только за счет кредитов, завершилось.