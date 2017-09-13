Депутаты просят правительство включить в бюджета стимулирующие условия для газодобычи

Депутаты просят включить эти расходы в проект бюджета на следующих год. Об этом во вторник, 12 сентября, во время круглого стола "Роль частных компаний в достижении энергетической безопасности и независимости Украины" сообщила заместитель председателя комитета Ольга Белькова.

По ее словам, на комитете было подписано очередное обращение в Кабмин. Сейчас готовится бюджет и парламент считает, что будет правильно, если бюджете и проекте закона о Налоговом кодексе будут запланированы эти расходы, - заявила заместитель председателя комитета, добавив, что обращение будет касаться в частности установление ренты на добычу газа из новых скважин на уровне 12%, а также ставки при заключении договора о совместной деятельности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина и Хорватия совместно начнут разработку залежей природного газа в Полтавской области.