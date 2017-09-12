Семь экономических мотивов осени

В нашей стране экономику надо перестроить, иначе будет тормозить. Пик этой перестройки припал на нынешнюю осень.

В 2017 году отечественная экономика достигла дна и даже начала немного расти. Но пока что прогнозы не радужные. Хотя не все уж так и безнадежно.

Чего ждать осенью от курса доллара?

После незначительного укрепления гривны валютные котировки снова пошли вверх. Как утверждают эксперты, ослабление доллара к евро и другим мировым валютам из-за неопределенностей в политике Соединенных Штатов Америки немного поддержало гривну летом. К тому же, частично курс укреплялся из-за сезонного "сброса" долларов населением. Например, в мае продажа валюты населением превысила покупку на 500 миллионов долларов, в июне – на 400 миллионов, а в июле – 350 миллионов долларов. Однако, как прогнозируют аналитики, осенью гривна начнет постепенно девальвировать.

Например, доктор экономических наук Алексей Плотников утверждает, что падение гривны в последние дни августа – первое свидетельство того, что национальная валюта и дальше будет слабеть.

Правительству выгодно, чтобы гривна слабела, так как на этот год заложен курс 27,2 гривен за доллар. Это будет один из немногих прогнозов правительства, который будет исполнен. Хотя бы для того, чтобы отчитаться перед Международным валютным фондом о контролируемости ситуации в экономике, добавил профессор экономики.

Осенью необходимость платить за отопление и прочую коммуналку снова вынудит граждан залезать в свои заначки и тем самым чуть притормозить падение гривны. Но ненамного. Ведь если раньше население скупало валюту, что оказывало существенное давление на гривну, то теперь наоборот. Это свидетельствует о том, что "подушка безопасности" мало по малу исчезает. А накопления на "черный день" проедаются.

Еще одна причина девальвации в том, что страна еще не вышла из кризиса. По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, закачивать в страну валюту можно двумя путями: получением прямых иностранных инвестиций и наращиванием экспорта.

Напомним, согласно недавно обнародованной статистике НБУ, дефицит платежного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объем трансфертных платежей, составил 2,16 миллиардов долларов за семь месяцев 2017 года. Это не значит, что платежный баланс не может стать бездефицитным в будущем, но пока этого не наблюдается. Прямые иностранные инвестиции в этом году также оказались ниже прошлогодних на 1,1 миллиард долларов, – рассказал Устенко, добавив, что эти цифры говорят о качестве инвестклимата в стране. Если бы за год прямых инвестиций в страну поступило хотя бы 5 миллиардов долларов, то динамика гривны была бы совсем другая, - считает эксперт.

Кроме этого, в Международном фонде Блейзера считают, что "зона комфортного курса", а это 25-26,5 гривен за доллар, которая наблюдалась летом, не отвечала реалиям сложившейся ситуации и Нацбанку стоило бы удерживать его на весенних отметках 27-28 гривен. По мнению экспертов фонда, НБУ следовало бы активно скупать валюту с рынка, чтобы пополнять золотовалютные резервы. Прежде всего потому, что имеющихся 17,8 миллиардов долларов явно недостаточно для погашения внешних выплат в 2018-2019 годах, когда Украина должна вернуть около 10 миллиардов долларов. Плюс один миллиард в 2017 году.

Потому финансисты ожидают, что до конца года курс опустится к отметке 27,2 гривен за доллар, как запланировало правительство, или даже 27,5-28,5 гривен за доллар.

В свою очередь в Центре Разумкова прогнозируют курс доллара в районе 27 гривен, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривны. Впрочем, выше 30 гривен за доллар национальная валюта вряд ли просядет. Разумеется, если не произойдут какие-либо форс-мажорные обстоятельства.

Что будет осенью с ценами на лекарства?

Осенний рост доллара по отношению в гривне может повлиять на стоимость лекарств. По сравнению с прошлым годом цены на лекарства в Украине выросли на 12,3%. При этом украинцы стали больше покупать дорогостоящих лекарств и рецептурных препаратов. Средняя стоимость одной упаковки товаров "аптечной корзины" по итогам первого полугодия 2017 года составила 41,7 гривен и повысилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом в аптеках 52,1% препаратов - импортные.

Ну а лекарства украинского производства очень зависят от импорта. В стране не производят многих компонентов для их производства, а также упаковочных материалов.

Кстати, все оборудование производители тоже импортируют. Поэтому курсовые колебания в цену препаратов вкладывают. В результате, за этот год украинские препараты подорожали больше, чем зарубежные. Отечественные производители подняли цены на 14%, а стоимость иностранных медикаментов поднялась лишь на 7,2%.

Ожидается также, что осенью подорожает холодная и горячая вода. А вода нужна во многих технологических процессах. Это еще подтолкнет цены на отечественные лекарства. Правда, сами производители говорят, что подорожание не будет рекордным. "У нас сейчас нет оснований для существенного повышения цен. Есть обычные колебания стоимости отдельных препаратов из-за цен на субстанции и оборудование", - пояснил коммерческий директор "Борщаговского химико- фармацевтического завода" Евгений Сова. Правда, неизвестно, насколько большими могут оказаться эти "небольшие колебания" если доллар подорожает сразу на 2-3 гривны.

Кстати, 94% украинцев считают, что лекарства в стране уже очень дорогие. Как выяснилось во время опроса "Бесплатное лечение", более 56% пациентов из-за нехватки денег покупают себе только часть прописанных лекарств. 43% больных пришлось занимать деньги на лечение или продавать ценные вещи. При этом анализ сотни самых продаваемых в Украине лекарств показал, что украинцы ежегодно тратят три миллиарда гривен на препараты, без которых можно обойтись.

Осеннее подорожание "коммуналки"

В ближайшее время в Украине снова могут пойти вверх цены на коммуналку. Хотя, повышая тарифы в несколько этапов в прошлом и нынешнем году, власти клятвенно обещали, что "это в последний раз", сейчас идет подготовка к новому пересмотру стоимости ряда коммунальных услуг.

Украинцы рискуют получать космические платежки, в частности, за электроэнергию и отопление, которые традиционно больнее всего бьют по среднестатистическому семейному бюджету. Кабмин успокаивает украинцев тем, что платить по новым тарифам будет легко благодаря предусмотренной программе по предоставлению субсидий. Однако, на доплаты у нас в стране претендуют 60% населения. Нигде в мире такого количества субсидий нет. К тому же, подчеркивают эксперты, в Украине по ценам оптового рынка тарифы на электроэнергию уже сейчас на 20% выше, чем в соседних странах, таких, как Польша, Болгария, Венгрия, Словакия.

Напомним, тарифы на электроэнергию в Украине перестали расти только в марте. Тогда был реализован пятый, и как обещали власти, "последний" этап пересмотра цен на свет. С 1 марта тарифы увеличились, в среднем, на 25%, по сравнению с прошлогодними и в 3,5 раза, если сравнивать с расценками, действовавшими в 2015 года. Но, как посчитали в НКРЭ, даже такие, мягко говоря, немаленькие цифры, не покрывают всех издержек энергетиков. 11 августа на сайте регулятора появилось сразу несколько проектов постановлений, касающихся новых формул расчета тарифов на электроэнергию.

Среди документов есть, в частности, проект о переходе на так называемые RAB - тарифы. Это методология, которая кардинально отличается от нынешней. Сейчас тарифы считают по формуле "затраты плюс маржа". То есть, облэнерго подают в НКРЭ расчеты по себестоимости электроэнергии и желаемой прибыли.

RAВ - тарифы включают в себя еще и инвестиционную составляющую: средства, потраченные на модернизацию сетей плюс процентная ставка, которая позволит вернуть затраты и заработать. При этом процентная ставка должна быть не ниже уровня инфляции в стране. НКРЭ предложил 12,5%, что, впрочем, не очень устраивает самих энергетиков, так что, скорее всего, они будут добиваться ее увеличения до 15%.

Теоретически RAB-тарифы делают энергетику интересной для потенциальных инвесторов, что обеспечивает своевременную модернизацию сетей. Для Украины, где энергосистема изношена, как минимум, на 70%, такой механизм пришелся бы как нельзя более кстати. Так считают и в ЕС и МВФ, настаивая на внедрении в нашей стране RAB-тарифов.

"Главный для нашей страны вопрос - как будет построен контроль за выполнением инвестиционных программ. Чтобы не получилось так, что энергетики и деньги получат, и сети модернизировать не будут. А в проекте НКРЭ этот момент прописан недостаточно четко", - отмечает директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

По подсчетам экспертов в сфере энергетики, чтобы покрыть рост тарифов для облэнерго, необходимо дополнительно более 30 миллиардов гривен. Это потребует увеличения тарифов втрое. В частности, для бизнеса и бюджетных учреждений на 20-40% в зависимости от региона. Власти же всячески опровергают возможность нового повышения тарифов. Обсуждая перспективы внедрения RAB - тарифов, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "они должны быть такими, чтобы стоимость электроэнергии для населения не изменилась".

Но, как считает Валентин Землянский, это невозможно. Новая формула отразится на всех нас. В перспективе выгоды будут: если модернизировать сети, уменьшатся потери электроэнергии, снизится угроза отключений, улучшится качество услуг. Но до этой идиллии отрасль будет идти, как минимум, три года, - подсчитал эксперт, добавив, что на протяжении этих трех лет платить за свет придется больше. Сначала повысятся тарифы для промышленности - на 10-30%. Понятно, что подорожавшие энергоресурсы бизнес заложит в себестоимость товаров и услуг и в итоге нас ждет новый виток инфляции.

Затем на те же 10-30% поднимут цены на свет и для населения. Чтобы минимизировать колебания тарифов, НКРЭ предлагает перейти с ежемесячного формирования оптовых цен на поквартальное. Соответствующий проект постановления регулятора опубликован на официальном сайте в пакете с другими энергетическими документами. Но, как считают эксперты, особого эффекта он не даст, разве что отсрочит неминуемое повышение тарифов на пару месяцев.

Повышение тарифов на свет и отопление рискуют спровоцировать и поставки дорогого угля. Недавно стала известна цена, по которой Украина будет закупать антрацит у США - 113 долларов за тонну. О подписании контракта с американской Xcoal Energy and Resources на поставку 700 тысяч тонн угля официально сообщили в самом "Центрэнерго". Весь американский уголь планируется отгрузить на потребности Трипольской ТЭС, что позволит электростанции восстановить работу и стабильно работать на протяжении осенне - зимнего периода 2017-2018 годов, - уверяют в "Центрэнерго".

Впрочем, независимые эксперты не разделяют оптимизма энергетиков. Ведь цена 113 долларов не вмещается в тариф. Даже уголь по формуле "Роттердам+", который у нас считается очень дорогим, выходит по цене 85-90 долларов за тонну. Понятно, что вся эта разница пойдет в убыток "Центрэнерго" и компания пойдет в НКРЭ за новым тарифом. То есть, платить за американский уголь придется всем украинцам.

О том, какой может быть "угольная" наценка эксперты пока не говорят. По приблизительным подсчетам, свет и тепло из-за дорогого американского топлива рискуют подорожать, как минимум, на 3-5%. Если прибавить эти цифры к уже озвученной аналитиками динамике подорожания электроэнергии на 10-30%, то получается, что свет для украинцев в недалекой перспективе может взлететь в цене на целых 35%. То есть, даже те, кто отчаянно экономит и потребляет меньше 100 кВт в месяц, будут платить по 1,21 гривен за кВт вместо нынешних 90 копеек.

Осенний галоп инфляции

Украинцев готовят к осеннему повышению цен буквально на все - начиная с хлеба, круп и заканчивая одеждой и жильем. Разгон инфляции уже признали даже в Госстате и НБУ, которые традиционно оценивают показатели отечественной экономики оптимистично. Так, в июле официальная статистика зафиксировала инфляцию на уровне 0,2% вместо привычной для этого месяца дефляции. А Нацбанк признал, что за первые семь месяцев нынешнего года инфляция в Украине превысила 8%, что равняется годовому прогнозу.

И это только вершина айсберга, говорят эксперты. Если НБУ признал показатель в 8,2%, значит, реальная инфляция может быть больше 15%. А к концу года она приблизится к 20%, считают в Украинском аналитическом центре.

То, что Украине не избежать нового витка инфляции, говорят и в Европейском аналитическом центре, ведь очередной транш МВФ откладывается. В секторе малого и среднего предпринимательства усиливается стагнация, а население готовят к очередному витку роста коммунальных тарифов.

Рекордная осенняя инфляция, по сути, заложена и в планы большинства производителей. Предприятия повышают расценки, ссылаясь на рост себестоимости. Ее в свою очередь, раскручивают слишком дорогие энергоресурсы. Многие компании уже просто исчерпали запас прочности, чтобы сдерживать цены за счет собственной рентабельности. Промышленные цены - это стоимость продукции, которая идет на склад и затем отпускается оптовым покупателям. Позже, уже с розничной наценкой, она попадает на торговые полки наших магазинов. Понятно, что плюс 20% от производителей в любом случае отразятся на магазинных ценниках, это лишь вопрос времени.

В случае с продуктами питания временной шаг короткий - до месяца. Промышленные же издения могут пылится на складах по полгода и более. Но именно нынешней осенью, ориентировочно в сентябре, настанет время "Ч" - когда в продаже уже почти не останется продукции по старым ценам, а массовые поставки подорожавшего товара лишь усилят эффект всеобщего ценового коллапса. Тем более, что сейчас у производителей развязаны руки. Если еще пару лет назад розничные цены контролировал сетевой ритейл, то сейчас супермаркеты сами оказались заложниками ситуации. Из-за жесткой конкуренции они периодически устраивают ценовые войны, так что розничные наценки падают.

А вот производители снижать аппетиты не хотят. Повышать маржу производителям позволяют рост минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен, плюс анонсированный премьер-министром Владимиром Гройсманом пересчет пенсий нынешней осенью, и, конечно, же монополизация многих отраслей экономики.

Малый и средний бизнес постепенно выдавливают с рынка, а крупные компании диктуют свои цены. В результате, стоимость многих товаров у нас уже достигла восточноевропейского уровня, и, тем не менее, продолжает расти. И это при том, что зарплаты остаются заметно ниже, чем в той же Восточной Европе.

Равномерный, но незначительный рост зарплат эксперты отмечали на протяжении всего года. По сравнению с прошлым годом зарплаты выросли в среднем на 9%, но цены так и не перегнали.

Зарплаты будут отставать от цен, поскольку бизнес в упадке и работодателям невыгодно пересматривать оклады, - считает экономист Александр Охрименко. По его мнению зарплаты повышают, когда уровень безработицы низкий и есть риск, что люди уйдут с фирмы. А у нас очереди желающих. Не захочет один, на его место тут же возьмут другого. В соответствии с такими прогнозами осенняя инфляция съест обещанное украинцам увеличение доходов. Более того, номинальный рост зарплат и пенсий позволит властям уменьшить армию получателей субсидий, так что людям придется платить по полной и за коммуналку, и за подорожавшие товары и услуги.

Осенняя диета

Самой заметной для большинства украинцев традиционно станет продуктовая инфляция, уверены эксперты. Еда в нашей стране в последнее время и так рекордно дорожает, и конца этому пока не видно. В группе риска сейчас молочные продукты, мясо, а также овощи и хлеб. Уже в конце сентябре цены на эти продукты подскочат, как минимум, на 10-20%. Свинина и говядина дорожают по объективным причинам - поголовье скота в Украине продолжает уменьшатся. Плюс по отрасли сильно ударили вспышки африканской чумы свиней. По прогнозам экспертов, цены на свинину превысят отметку в сто гривен за килограмм уже в начале осени. А вот птицеводы неплохо зарабатывают на ажиотаже. Украинцы все реже могут позволить себе свиные котлеты и телячьи отбивные, поэтому переходят на пока более доступную курятину.

Становятся деликатесом и молочные изделия. Рост цен на них с начала года уже превысил 30-40%, а продавцы все не могут успокоиться. В сентябре творог будут продавать уже дороже ста гривен за килограмм, считают в Ассоциации поставщиков торговых сетей. Цены же на твердый сыр останутся относительно стабильными. Непомерные аппетиты наших производителей сдерживают импортеры, которые уже увеличили поставки в Украину польских и голландских сыров, и продают их в нашей рознице практически по тем же ценам, что и отечественные.

На общее подорожание еды в Украине с осени скажется и фактор нового урожая. По данным компании "Про Агро", сейчас на внутреннем рынке дорожает продовольственная пшеница. Отчасти это связано с высокими темпами экспорта. Как отмечают в ГФС, по состоянию на 8 августа, наша страна продала за границу на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Урожай же зерновых ожидается меньшим, чем в минувшем сезоне - порядка 60,2 миллионов тонн. И хотя зерна для потребностей страны хватит, уверяют аграрии, но внутренние цены будут все больше зависеть от мировых.

Эту тенденцию уже вовсю эксплуатируют в правительстве, поясняя рекордное подорожание продуктов в Украине. Но при этом не уточняют, что в мире цены подскочили на 2-4%, а у нас - на 15-20%. Так что нынешней осенью стоит ожидать подорожания социальных сортов хлеба, которые у нас пока на треть дешевле, чем в той же Восточной Европе. Плюс - подорожание зерна автоматически увеличит себестоимость молока и мяса, так как чревато повышением цен на корма для скота.

В итоге украинцам, которые и так тратят на еду большую часть своих семейных бюджетов, придется умерить аппетиты. Для больше части населения мясо по праздникам и основной рацион из хлеба и круп становится реальностью.

Осеннее опустошение кошельков

Но, если цены на продукты питания все же хотя бы немного будут корректировать внутренние факторы - спрос, конъюнктура рынка, погода и прочее, то стоимость промышленной продукции почти на 100% зависит от курса доллара. И не только на импортную, а и отечественную. Ведь украинские предприятия используют все импортное - от станков до сырья. Руководитель агентства "Евро-рейтинг" Григорий Перерва обращает внимание и на другую опасность повышения цен на продукцию. В частности, в строительной отрасли.

"К примеру, строители вряд ли смогут существенно повысить цены даже из-за подорожания материалов. Попытки переписать ценники будут, но накрутить более 2-3% вряд ли удастся, ведь спрос на жилье сейчас намного ниже имеющегося предложения. Чтобы выйти из ситуации, застройщики станут экономить на чем только можно - использовать более дешевые материалы, планировать больше квартир на этаже и прочее. Не исключено также замораживание некоторых объектов до лучших времен. Так что "мыльный пузырь" на рынке недвижимости, о котором предупреждают уже давно, становится все более реальным", считает эксперт. А вот продавцы автомобильного топлива, от стоимости которого напрямую зависят тарифы на доставку, а значит, и цены на товары, вряд ли смогут не отреагировать на ожидаемый рост курса доллара.

"Цены на бензин формируются по следующей формуле: каждая дополнительная гривна к стоимости доллара - это плюс 60 копеек на литре топлива через две недели. Если гривна обесценится сразу на 3-4 гривны, то вот вам 1,8-2,4 гривны к цене бензина или дизеля", - пояснил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Других причин для подорожания автотоплива, по его словам, сейчас нет - нефть на мировом рынке только дешевеет и в обозримом будущем повышения котировок не ожидается.

В мире ежедневно добывается на 500-700 тысяч баррелей больше, чем потребляется. Так что за дорогой бензин сможем поблагодарить исключительно наши власти, - подытожил Рябцев. Но у наших автомобилистов был выбор - заправляться автогазом. Однако и на него цена бьет все рекорды. Если в начале лета украинцы заправлялись по 10 гривен за литр. Сейчас цены выросли до 16-ти. И это только в Киеве. В регионах цены еще выше. Такие скачки цен эксперты объясняют дефицитом самого автогаза, в частности, импортного.

"Поскольку Украина зависит где-то процентов на 70 от импортных поставок, в ближайших странах, откуда вывозили автогаз, были остановлены заводы на профилактику, на ремонт. Это типичная ситуация для лета. И сразу же создался дефицит ресурса, который заполнить было попросту нечем", - рассказал Дмитрий Марунич, директор Института энергетических исследований.

Также, говорят эксперты, в подорожании сыграли роль и проблемы с логистикой. Якобы, у оператора-монополиста - Укрзализныци - закончилось дизтопливо. Из-за чего не успели сформировать составы для перевозки. И нынче, то что раньше доставляли за три дня, перевозят неделю, а то и 10 дней. Но эксперты успокаивают - прежние цены все же вернутся. "У нас один механизм регулирования цен - это рынок. Разбалансировано соответствие спроса и предложения. Как только эти факторы выровняются, спрос будет падать", - утверждает Артем Куюн, аналитик консалтинговой группы "А-95". Правда, платить за газ втридорога придется еще больше месяца. По прогнозам аналитиков, топливо станет дешевле не раньше октября.

Астрологическая осень

Удивительно, но прогнозы астрологов на осень в Украине в большей мере совпадают с экономическими. Осень порадует украинцев теплом и шокирует ценами, утверждает киевский астролог Виктор Давыдов. Зарплаты будут задерживать. Поэтому многие люди захотят сменить работу или решиться на переезд за пределы Украины.

В ноябре немного поднимут пенсии, но инфляция не даст почувствовать улучшение. Зато теплом еще насладимся. Сентябрь будет похож на лето. Многим удастся хорошо отдохнуть во время бархатного сезона на море или озере. В октябре выпадет первый снег, - прогнозирует Давыдов.

А вот харьковский астролог Елена Максимова советует осенью закладывать фундамент для будущего дома. Ну естественно тем, у кого есть деньги.

Сентябрь - удачный период для закладки фундамента, - рассказывает Максимова. - Дом быстро возведете. Покупать недвижимость лучше во второй половине месяца. Вдохновение и работоспособность помогут достичь желаемого. Наполеоновские планы строить рано. Постепенно двигайтесь к своей цели, не бойтесь дополнительной работы. Это будет период людей деловых и уверенных в своих силах, а таких в нашей стране не мало.

Так что будем вместе противостоять вызовам осени 2017. Ведь, если посмотреть внимательно, в предыдущие годы тоже было не все гладко. Просто хотелось бы знать, в каком году осенние эксперименты над украинцами окончатся.