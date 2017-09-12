Порошенко уверен, что время, когда Украина выживала за счет кредитов, закончилось

Сейчас стране, как воздух нужны прямые иностранные инвестиции. Об этом во вторник, 12 сентября, во время заседания Национального совета реформ, заявил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства подчеркнул, что приватизация является важным элементом антикоррупционной стратегии Украины. Именно об этом, в частности, идет речь на сегодняшнем заседании Национального совета реформ, - сказал Порошенко, добавив, что

"приватизация важна не только деньгами, но и поиском эффективного собственника, который обеспечит рост экономики".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко назвал способы привлечь инвестиции в страну. По его словам, земельный рынок и приватизация - два надежных способа быстро привлечь в Украину достойный объем инвестиций.