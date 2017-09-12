Нацбанк на 12 сентября немного укрепил курс национальной валюты

100 долл - 2600,8703 грн;

100 евро - 3120,2641 грн;

10 российских рублей - 4,5494 грн.

При этом регулятор установил на 12 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1115.656898;

Серебро - 14.926143;

Платина - 847.905926;

Палладий - 787.699576.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 11сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2607,2964 грн;

100 евро - 3144,3995 грн;

10 российских рублей - 4,5745 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".