Кабмин готов подать проект бюджета в ВР

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

Согласно словам Гройсмана, правительство уже подготовило все документы, чтобы подать проект бюджета на 2018 год в парламент. В этом году отзывать проект и менять его не будут.

Премьер желает видеть дискуссию и ожидает публичной оценки бюджета в обществе и СМИ.

Гройсман уверяет, что в проекте сохранены без изменений все ключевые направления по финансированию. Однако в бюджете остается еще много вопросов, которые стоит обсудить с депутатами.

Глава Кабмина подчеркнул, что он ожидает увеличение финансирования здравоохранения на 10 млрд гривен в рамках медицинской реформы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что проект бюджета обороны страны в скором времени будет принят.