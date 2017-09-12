12:38 12.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин готов подать проект бюджета в ВР

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что Кабинет министров Украины примет проект бюджета уже 15 сентября 2017 года.

Кабмин готов подать проект бюджета в ВР

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

Согласно словам Гройсмана, правительство уже подготовило все документы, чтобы подать проект бюджета на 2018 год в парламент. В этом году отзывать проект и менять его не будут. 

Премьер желает видеть дискуссию и ожидает публичной оценки бюджета в обществе и СМИ.

Гройсман уверяет, что в проекте сохранены без изменений все ключевые направления по финансированию. Однако в бюджете остается еще много вопросов, которые стоит обсудить с депутатами.

Глава Кабмина подчеркнул, что он ожидает увеличение финансирования здравоохранения на 10 млрд гривен в рамках медицинской реформы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что проект бюджета обороны страны в скором времени будет принят.


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