17:18 12.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал рост объемов дорожных работ

Украинский глава правительства Владимир Гройсман обещал скорый рост объемов автодорожных работ.

Гройсман анонсировал рост объемов дорожных работ

По словам В. Гройсмана – уже в 2018 г. объемы дорожных работ в нашей стране будут увеличены. Такое заявление глава правительства сделал, знакомясь с отчетом по выполнению капремонта участка автодороги Н-01 Киев-Знаменка.

Гройсман пообщела, что скоро будет совсем иное качество выполнения автодорожных работ. Сейчас идет работа над тем, чтобы повышать качество, а также увеличить объемы работ по реконструкции, а также модернизации украинских автотрасс – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УРА-Информ, ранее была обнародована статистика ремонта автодорог Украины.


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