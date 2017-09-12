Гройсман анонсировал рост объемов дорожных работ

По словам В. Гройсмана – уже в 2018 г. объемы дорожных работ в нашей стране будут увеличены. Такое заявление глава правительства сделал, знакомясь с отчетом по выполнению капремонта участка автодороги Н-01 Киев-Знаменка.

Гройсман пообщела, что скоро будет совсем иное качество выполнения автодорожных работ. Сейчас идет работа над тем, чтобы повышать качество, а также увеличить объемы работ по реконструкции, а также модернизации украинских автотрасс – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УРА-Информ, ранее была обнародована статистика ремонта автодорог Украины.