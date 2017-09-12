Госдолг США бьет все рекорды

Казначейство США вынуждено было прибегнуть к "чрезвычайным" мерам для удержания государственного долга на одном уровне. В цифрах - это 19,84 трлн долларов.

Президент Дональд Трамп вынужден был обратиться к Сенату с просьбой поднять порог долга, так как стране необходимы средства для восстановления инфраструктуры и последствий урагана "Харви".

За поддержку его инициативы Трамп обещал демократам провести в Сенат законопроекты от Демократической партии. Ранее Сенат Соединенных Штатов одобрил выделение средств на сумму 15 млрд долларов для ликвидации последствий урагана "Харви".

Всего на восстановление необходимо 300 млрд долларов, что значительно повышает "порог" госдолга и может привести к серьезным финансовым последствиям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп одобрил идею о повышении планки государственного долга.