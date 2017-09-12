"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через Украину

При этом транзит увеличен до рекордных в этом году 315 миллионов кубических метров в сутки. Как сообщает пресс-служба Национальной компании "Нафтогаз Украины", во вторник, 12 сентября, "Газпром" направил заявку на транспортировку газа в Европу.

За последние семь дней суточная заявка на транзит российского газа по территории Украины выросла на 47 миллионов кубометров. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что украинская компания готова обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта.

В "Нафтогазе" также напомнили, что максимальная пропускная способность украинской газотранспортной системы в направлении Европы составляет более 400 миллонов кубометров в сутки.

В компании также пояснили, что такая заявка "Газпрома" связано с остановкой на плановый ремонт газопровода Северный поток. Если в прошлом году Северный поток останавливался на профилактические работы на восемь дней, то в этом - на 11, -отметили в пресс-службе, добавив, что в отличие от Северного потока, профилактические работы на украинской ГТС проводятся в рабочем режиме и не требуют прекращения транзита.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным пресс-службы, за январь-август текущего года через газотранспортную систему Украины для европейских потребителей поступило 61,9 миллиардов кубометров природного газа, что на 23,4% больше, чем в прошлом году и на 45,6% больше, чем в 2015 году.