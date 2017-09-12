11:35 12.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Финансовый омбудсмен это необходимость для Украины, - Рожкова

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова считает, что должность финансового омбудсмена повысит кредитный климат в Украине.

Финансовый омбудсмен это необходимость для Украины, - Рожкова

Об этом чиновница рассказала на международной конференции по защите прав потребителей.

По словам Рожковой, эта должность необходима для того, чтобы финансовым учреждениям было легче контактировать и взаимодействовать с потребителями их услуг. В частности, решать спорные и конфликтные ситуации.

Директор проекта USAID "Трансфоммация финансового сектора" Роберт Бонд уверен, что своевременная и качественная система рассмотрения жалоб потребителей поможет поднять общий комфорт на рынке кредитования.

В Верховной Раде эксперты-финансисты рекомендуют принять законопроект №6405 "О кредитных союзах".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинский парламент отложил назначение нового омбудсмена.


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