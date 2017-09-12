Brent торгуется на уровне 53,75 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 7:54 по киевскому времени Brent торговалась на отметке 53,75 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,33% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Также стало известно, что цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 48,01 доллара за баррель, потеряв 0,12%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. В частности, наибольшее снижение зафиксировано в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцевой нефти.