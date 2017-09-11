23:27 11.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В бюджете-2018 курс гривны заложен на уровне 29,3

Курс гривны в проект государственного бюджета на 2018 год заложен на уровне 29,3 гривны за доллар.

В бюджете-2018 курс гривны заложен на уровне 29,3

Министерство финансов Украины также заложило рост ВВП в 3%, а инфляцию на уровне 7%. Об этом в интервью журналистам рассказал глава финансового ведомства Александр Данилюк.

По его словам, основные макропараметры проекта госбюджета были обнародованы в бюджетной резолюции. Там ничего не менялось. Министерство подготовило и подало документ в Кабинет министров, - пояснил Данилюк, добавив, что сейчас с ним работают министры и на финальную редакцию правительство выйдет 15 сентября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 сентября Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на следующий год. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента.


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