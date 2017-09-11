17:19 11.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина уже до конца 2017 года может получить от МВФ два транша, - Данилюк

Размер предоставляемого Украине транша обсудят вскоре с миссией МВФ.

Украина уже до конца 2017 года может получить от МВФ два транша, - Данилюк

Известно, что Украина может скоро получить даже два транша от Международного валютного фонда. Это может произойти уже до конца 2017 года. Такое заявление сделал недавно министр финансов нашей станы - Александр Данилюк – в рамках одного из интервью для СМИ.

Согласно словам министра - до конца года наша страна может получить даже два транша. При этом отвечая на вопрос относительно размера транша и о том, будет ли этот транш составлять 1,9 миллиарда долларов, Данилюк подчеркнул, что этот вопрос скоро будут обсуждать с миссией МВФ. Известно, что Нацбанк - консервативен. Но стране могут дать два транша и пока движение идет к этому – отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в 2018 г. должна будет вернуть МВФ 1,4 миллиона долларов.


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