Украина уже до конца 2017 года может получить от МВФ два транша, - Данилюк

Размер предоставляемого Украине транша обсудят вскоре с миссией МВФ.
Известно, что Украина может скоро получить даже два транша от Международного валютного фонда. Это может произойти уже до конца 2017 года. Такое заявление сделал недавно министр финансов нашей станы - Александр Данилюк – в рамках одного из интервью для СМИ.
Согласно словам министра - до конца года наша страна может получить даже два транша. При этом отвечая на вопрос относительно размера транша и о том, будет ли этот транш составлять 1,9 миллиарда долларов, Данилюк подчеркнул, что этот вопрос скоро будут обсуждать с миссией МВФ. Известно, что Нацбанк - консервативен. Но стране могут дать два транша и пока движение идет к этому – отметил министр.
Как сообщал УРА-Информ, Украина в 2018 г. должна будет вернуть МВФ 1,4 миллиона долларов.