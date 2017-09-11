Нацбанк на понедельник вновь немного опустил курс национальной валюты

100 долл - 2607,2964 грн;

100 евро - 3144,3995 грн;

10 российских рублей - 4,5745 грн.

При этом регулятор установил на 11 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1123,195089;

Серебро - 14,872837;

Платина - 845,217898;

Палладий - 800,072725.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2600,3183 грн;

100 евро - 3112,8410 грн;

10 российских рублей - 4,5507 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".