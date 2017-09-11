Наличный доллар в понедельник упал до 26,39 гривен

Наличный евро потерял 11 копеек. Таким образом, сегодня американский доллар продается по 26,39 гривен, а евро можно купить по 31,80 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40-26,25, продажи 26,25 - 26,65 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9586, продажи - 26,3955 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,40, продажи - 31,35-32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9828, продажи - 31,8026 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,500, продажи - 4,500-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,197, продажи - 4,659 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 8 сентября 2017 года, наличный доллар незначительно повысился. Наличный евро набрал 36 копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,45 гривен, а евро можно было купить по 31,91 гривен.