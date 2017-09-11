На реконструкцию дорог будет направлено 8,14 млрд гривен, - ГФС

На ремонт дорог в Украине Государственная фискальная служба направила по меньшей мере 8,14 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Таким образом, за восемь месяцев текущего года на ремонт дорожного покрытия потратили около 8 млрд 140 млн гривен.
К слову, за этот период 2017 до государственного бюджета перечислено 196,3 млрд гривен таможенных платежей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года фактические поступления выросли на 34,9%, или почти на 50,8 млрд гривен.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко поведал о том, что в 2018 году на дороги нашей страны могут быть выделены 30 млрд гривен. Соответствующие заявление президент Украины сделал на открытии моста через Северский Донец в городе Изюм Харьковской области.