19:19 11.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На реконструкцию дорог будет направлено 8,14 млрд гривен, - ГФС

На ремонт дорог в Украине Государственная фискальная служба направила по меньшей мере 8,14 млрд гривен.

На реконструкцию дорог будет направлено 8,14 млрд гривен, - ГФС

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, за восемь месяцев текущего года на ремонт дорожного покрытия потратили около 8 млрд 140 млн гривен.

К слову, за этот период 2017 до государственного бюджета перечислено 196,3 млрд гривен таможенных платежей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года фактические поступления выросли на 34,9%, или почти на 50,8 млрд гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко поведал о том, что в 2018 году на дороги нашей страны могут быть выделены 30 млрд гривен. Соответствующие заявление президент Украины сделал на открытии моста через Северский Донец в городе Изюм Харьковской области.


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