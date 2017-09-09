09:48 09.09.2017 | Экономика | Новости
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В США на устранение последствий урагана "Харви" выделено 15 миллиардов долларов

Дональд Трамп уже подписал законопроект бюджета касательно выделения средств на борьбу с последствиями урагана Харви.

В США на устранение последствий урагана

Так, глава США Дональд Трамп уже подписал законопроект бюджета, предусматривающего выделение 15,25 миллиардов долларов на устранение последствий урагана под названием "Харви". Про это речь идет в сообщении на сайте Белого дома.

Трамп еще шестого сентября провел встречу с представителями Конгресса – чтобы обсудить формирование госдолга и оказание помощи пострадавшим от урагана штатам.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент к берегам США приближается новый ураган под названием "Хосе", который набирает силу. Ему уже была присвоена четвертая категория.


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