В США на устранение последствий урагана "Харви" выделено 15 миллиардов долларов

Так, глава США Дональд Трамп уже подписал законопроект бюджета, предусматривающего выделение 15,25 миллиардов долларов на устранение последствий урагана под названием "Харви". Про это речь идет в сообщении на сайте Белого дома.

Трамп еще шестого сентября провел встречу с представителями Конгресса – чтобы обсудить формирование госдолга и оказание помощи пострадавшим от урагана штатам.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент к берегам США приближается новый ураган под названием "Хосе", который набирает силу. Ему уже была присвоена четвертая категория.