13:38 09.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о государственных ценных бумагах

Сейчас утверждены изменения в украинский Налоговый кодекс.

Порошенко рассказал о государственных ценных бумагах

Так, одобрены изменения в сфере налогообложения доходов инвесторов - в ценные бумаги. Глава страны Петр Порошенко уже поставил подпись под законом – данный закон направлен на улучшение инвестпривлекательности ценных бумаг страны для зарубежных инвесторов. Эти данные распространила пресс-служба президента.

Порошенко одобрил законно "О внесении изменений в Налоговый кодекс касательно налогообложения доходов нерезидентов, являющихся инвесторами в ценные бумаги". Данный закон был принят парламентом седьмого сентября 2017-го года.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко рассказал про способ привлечения инвестиций.


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