Порошенко рассказал о государственных ценных бумагах

Так, одобрены изменения в сфере налогообложения доходов инвесторов - в ценные бумаги. Глава страны Петр Порошенко уже поставил подпись под законом – данный закон направлен на улучшение инвестпривлекательности ценных бумаг страны для зарубежных инвесторов. Эти данные распространила пресс-служба президента.

Порошенко одобрил законно "О внесении изменений в Налоговый кодекс касательно налогообложения доходов нерезидентов, являющихся инвесторами в ценные бумаги". Данный закон был принят парламентом седьмого сентября 2017-го года.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко рассказал про способ привлечения инвестиций.