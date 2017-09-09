07:00 09.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Осень из-за планирования госбюджета будет сложной, - Парубий

Проект госбюджета нашей страны на 2018 г. будет представлен до 15 сентября.

Осень из-за планирования госбюджета будет сложной, - Парубий

По словам главы украинского парламента А. Парубия – в области планирования бюджета Украины на 2018 год данная "осень станет сложной". Об этом Андрей Парубий сообщил в рамках одного из интервью для СМИ.

По словам Парубия, с целью сохранения сроков рассмотрения, а тем более принятия госбюджета-2018 следует учитывать, как и когда в стране примут судебную, а также медицинскую и пенсионную реформы. Принимая любую из данных реформ будет заложена логика изменений в проект украинского бюджета. В т.ч. во время принятия пенсионной реформы будет заложена логика самого бюджета – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, ПФУ должен будет получить сверх плана 20 млрд грн.


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