Осень из-за планирования госбюджета будет сложной, - Парубий

По словам главы украинского парламента А. Парубия – в области планирования бюджета Украины на 2018 год данная "осень станет сложной". Об этом Андрей Парубий сообщил в рамках одного из интервью для СМИ.

По словам Парубия, с целью сохранения сроков рассмотрения, а тем более принятия госбюджета-2018 следует учитывать, как и когда в стране примут судебную, а также медицинскую и пенсионную реформы. Принимая любую из данных реформ будет заложена логика изменений в проект украинского бюджета. В т.ч. во время принятия пенсионной реформы будет заложена логика самого бюджета – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, ПФУ должен будет получить сверх плана 20 млрд грн.