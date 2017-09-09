18:45 09.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оккупация Донбасса - это потеря 20 процентов промышленности, - Никольская

Первый торговый представитель Украины Наталия Никольская утверждает, что с начала войны на востоке украины страна в результате оккупации потеряла пятую часть промышленности государства. Об этом сообщила сама Николькая в интервью "Зеркалу недели".

Оккупация Донбасса - это потеря 20 процентов промышленности, - Никольская

Согласно словам чиновницы, это колоссальная утрата огромных экспортоориентируемых предприятий, ведь они не только занимались продажей продукции, а еще и предоставляли консультационные и логистические услугы иностранным фирмам и компаниям.

Представитель отмечает, что и по сей день невозможно в цифрах подсчитать в деньгах потери и убытки, нанесенные в результате оккупации.

 Заметим, что украинский экспорт падал в течение двух лет, демонстрируя огромное падение в физических величинах.

Тут, по словам Никольской, добавились запреты транзита, фитосанитарные ограничения и другие искусственные барьеры. 

Уровень экспорта украинской экономики понемного начинает расти и в этом году он вырос на 24 процента, вернувшись к уровню 2014 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в первом полугодии 2017-го украинский экспорт в государство Канада уже превысил 22 миллиона долларов.


 
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