В Украине в августе инфляция ускорилась до 16,2%

Такие данные – в сравнении с аналогичным периодом 2016-го года. Сообщение поступило восьмого сентября от Госстата. Согласно приведенным данным – в период с января и по август 2017-го года в Украине уровень потребительских цен составлял 14,4 процента – согласно с прошлым годом. При этом если сравнивать с прошлым месяцем (июль), то зафиксирована была дефляция – на уровне 0,1 процента.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в течение июня инфляция превысила прогнозы Нацбанка. В годовом измерении инфляция составила 15,6 процента – сообщали в Нацбанке в июле.