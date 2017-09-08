06:00 08.09.2017 | Экономика | Новости
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В Индии может появиться вакуумный поезд

Исследовательская фирма под названием Hyperloop Transportation Technologies (HTT) хочет создать в Индии вакуумный поезд.

В Индии может появиться вакуумный поезд

Данный поезд будет носить название Hyperloop. Он призван соединить столицу штата Андра Прадеш – Амаравати, а также Виджаяваду. Про это передает The Economic Times. HTT уже подписала меморандум про взаимопонимание с Советом развития штата Андхра-Прадеш (APEDB). Это стало первой в Индии сделкой касательно создания новой транспортной системы.

Андра Прадеш – это седьмой по размеру штат в Индии. Здесь проживает примерно 50 миллионов человек.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине в августе 2017 г. поезд насмерть сбил мужчину.


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