В Индии может появиться вакуумный поезд

Данный поезд будет носить название Hyperloop. Он призван соединить столицу штата Андра Прадеш – Амаравати, а также Виджаяваду. Про это передает The Economic Times. HTT уже подписала меморандум про взаимопонимание с Советом развития штата Андхра-Прадеш (APEDB). Это стало первой в Индии сделкой касательно создания новой транспортной системы.

Андра Прадеш – это седьмой по размеру штат в Индии. Здесь проживает примерно 50 миллионов человек.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине в августе 2017 г. поезд насмерть сбил мужчину.