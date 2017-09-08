В июле задолженность по зарплате сократилась до 2,38 млрд гривен - Госстат

Задолженность по выплате зарплаты в июне составила два миллиарда 391,3 миллионов гривен. Таким образом, за июль задолженность уменьшилась на 0,6% или 14,1 миллиона гривен.

Такие данные в пятницу утром, 8 сентября, опубликовала Государственная служба статистики. При этом, по данным ведомства, задолженность экономически активных предприятий составляет миллиард 312 миллионов гривен, что составляет 55,2% от всей суммы задолженности.

Основная доля общей суммы долга приходится на промышленность - 78,9%. Наибольшая задолженность, а это более половины от общей суммы долга, сформировалась в Луганской, Донецкой и Харьковской областях - 534 миллионов 994 тысяч гривен или 22,5%, 497 миллионов 429 тысяч гривен или 20,9% и 257 миллионов 390 тысяч гривен или 10,8% соответственно.

При этом рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Тернопольской - на 50,1%, Ивано-Франковской - на 9,2%, Донецкой - на 8,2%, Волынской - на 4,9%, Запорожской - на 4,2%, Харьковской - на 3,7%, Ровенской - на 3% и Луганской - на 2% областях. Вместе с тем задолженность по зарплате в июле сократилась в Черкасской области на 36,5%, Кировоградской - на 10,5%, Днепропетровской - на 9,8%, Херсонской - на 9,1%, Сумской - на 7,5%, Черновицкой - на 5,5%, Закарпатской - на 4,6%, Хмельницкой - на 3%, а городе Киеве - на 2,9%.

В июле задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере искусства, спорта и развлечений на 51% и составляет 1,7 миллионов гривен, образовании – на 35,6% - до 8,3 миллионов гривен, здравоохранении – на 10,7% - до 14,5 миллионов гривен, финансовой и страховой деятельности – на 3,2% - до 18,3 миллионов гривен, информации и телекоммуникаций - на 2,2% - до 4,9 миллионов гривен, строительстве – на 1,9% - до 85 миллионов гривен и в промышленности – на 1% - до 1,83 миллиардов гривен.

В Госстате также напоминают, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман пообещал в 2018 году увеличить зарплату украинских педагогов на 1500 гривен.