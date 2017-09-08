17:26 08.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Дорожном фонде в 2018 году предусмотрят 40 миллиардов гривен

В Госдорожном фонде Украины уже в следующем году намерены предусмотреть на капремонт и строительство трасс примерно 40 млрд грн. 

В Дорожном фонде в 2018 году предусмотрят 40 миллиардов гривен

Такое сообщение поступило от премьера Украины В. Гройсман – в рамках совместного с главой правительства Молдовы П. Филиппом брифинга. Согласнот его словам – уже в 2018 г. планируется запустить новую схему для финансирования капремонта автотрасс, а также строительства автодорог. Это будет Дорожный фонд, в котором предусмотрят примерно 40 миллиардов гривен. Также Гройсман отметил, что в 2017 г. правительством будет направлено 30 миллиардов гривен для реконструкции автодорожного хозяйства.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. 16 миллиардов гривен планировали направить на ремонт украинских дорог.


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