20:28 08.09.2017 | Экономика | Новости
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Украину посетит первый замглавы МВФ

Первый замглавы-распорядителя МВФ Дэвид Липтон намерен прибыть в Украину с визитом.

Украину посетит первый замглавы МВФ

Так, визит Липтона запланирован на октябрь. В рамках этого визита планируется обсуждение процесса выполнения реформ в Украине. Такие данные недавно распространили РИА Новости. Согласнот словам Д. Липтона – он прибудет скоро с целью переговоров по поводу выполнения Украиной реформ. Известно также, что миссия МВФ должна приехать в Украину 12-го сентября и работать она будет тут следующие три дня.

Как сообщал УРА-Информ, в конце нынешнего года или в начале 2018 г. Украиной может быть получен очередной транш от МВФ. Это будет зависеть от объемов финансирования Валютного фонда.


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