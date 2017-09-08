Украину посетит первый замглавы МВФ

Так, визит Липтона запланирован на октябрь. В рамках этого визита планируется обсуждение процесса выполнения реформ в Украине. Такие данные недавно распространили РИА Новости. Согласнот словам Д. Липтона – он прибудет скоро с целью переговоров по поводу выполнения Украиной реформ. Известно также, что миссия МВФ должна приехать в Украину 12-го сентября и работать она будет тут следующие три дня.

Как сообщал УРА-Информ, в конце нынешнего года или в начале 2018 г. Украиной может быть получен очередной транш от МВФ. Это будет зависеть от объемов финансирования Валютного фонда.