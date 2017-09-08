Украинские дороги нуждаются в срочной модернизации

Об этом он сообщил в ходе презентации разработанного Министерством экономического развития и торговли Украины законопроекта "О концессиях".

По словам вице-премьера, таких требуемых средств украинский бюджет не имеет, а потому необходимо привлечь иностранный капитал. Необходимая сумма для модернизации дорого составляет 35 млрд долларов.

Министерство инфраструктуры Украины также работает над программой восстановления инфраструктуры на востоке Украины.

Глава МИУ Владимир Омелян утверждает, что его ведомство уже начало работу над проверкой необходимых участков и территорий прифронтовой зоны, которые нуждаются в ремонте.

"Мы должны определить приоритетные дороги, участки дороги и аккумулировать средства на проведение работ", - подчеркнул Омелян.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2017 года в Украине отремонтировали более 750 км автотранспортных путей.