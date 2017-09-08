Украина покупает слишком много пальмового масла

По информации ведомства, только за летний сезон подана статистика:

- из Индонезии было импортировано 12,4 тыс тонн продукта;

- из Малайзии - 2,2 тыс тонн;

- из Швеции - 52 тонны;

- из других стран - 105 тонн

Само же украинское государство экспортирует в десять раз меньше этого ресурса - это более 9 тонн пальмового масла. Конечно наша страна не стоит рядом с гигантами-поставщиками, типа США или Китая, однако уже второй год подряд мы наращиваем импорт этой продукции.

Это объясняется тем, что украинские кондитеры и молочники желают удешевить свои затраты на изготовление товара.

В свою очередь, депутат Сергей Тригубенко считает, что нужно ввести ограничения на импорт пальмового масла в Украину на законодательном уровне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по итогам первого квартала 2017 года на внешние рынки Украина экспортировала 3,47 тыс. тонн масла.