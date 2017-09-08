09:55 08.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина покупает слишком много пальмового масла

С начала года Украина импортировала более 122 тонн пальмового масла. Об этом передает Государственная фискальная служба Украины.

Украина покупает слишком много пальмового масла

По информации ведомства, только за летний сезон подана статистика:

- из Индонезии было импортировано 12,4 тыс тонн продукта;

- из Малайзии - 2,2 тыс тонн;

- из Швеции - 52 тонны;

- из других стран - 105 тонн

Само же украинское государство экспортирует в десять раз меньше этого ресурса - это более 9 тонн пальмового масла. Конечно наша страна не стоит рядом с гигантами-поставщиками, типа США или Китая, однако уже второй год подряд мы наращиваем импорт этой продукции.

Это объясняется тем, что украинские кондитеры и молочники желают удешевить свои затраты на изготовление товара.

В свою очередь, депутат Сергей Тригубенко считает, что нужно ввести ограничения на импорт пальмового масла в Украину на законодательном уровне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по итогам первого квартала 2017 года на внешние рынки Украина экспортировала 3,47 тыс. тонн масла.


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