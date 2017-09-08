02:00 08.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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США и Италия окажут помощь в создании Службы финрасследований, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что новые сотрудники Службы финансовых расследований будут обучаться по методикам Италии и США. Такое заявление Данилюк сообщил на своей странице в Facebook.

США и Италия окажут помощь в создании Службы финрасследований, - Данилюк

По его словам, в данный момент есть договоренности о предоставлении технической поддержки и обучения будущих работников с США и Италией.

Также стало известно, что Минфин приветствует поддержку создания принципиально нового ведомства со стороны президента Петра Порошенко и главы правительства Украины Владимира Гройсмана, которую оба выразили во время своих выступлений в Верховной Раде 7 сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины в среду, 6 сентября, на заседании одобрил законопроект о ликвидации Налоговой милиции. При этом глава финансового ведомства высказал уверенность, что налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована. Пришло время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований, - отметил Данилюк.


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