США и Италия окажут помощь в создании Службы финрасследований, - Данилюк

По его словам, в данный момент есть договоренности о предоставлении технической поддержки и обучения будущих работников с США и Италией.

Также стало известно, что Минфин приветствует поддержку создания принципиально нового ведомства со стороны президента Петра Порошенко и главы правительства Украины Владимира Гройсмана, которую оба выразили во время своих выступлений в Верховной Раде 7 сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины в среду, 6 сентября, на заседании одобрил законопроект о ликвидации Налоговой милиции. При этом глава финансового ведомства высказал уверенность, что налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована. Пришло время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований, - отметил Данилюк.