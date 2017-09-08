Пенсионный фонд получит 20 миллиардов гривен сверх плана

Такие данные в рамках брифинга восьмого сентября распространила И. Ковпашко – замглавы правления ПФУ. Согласно ее словам – ожидается вскоре как минимум 20 миллиардов гривен поступлений от перевыполнения плана – уже до конца 2017 г.

Эти средства направят – если парламент примет необходимый закон – чтобы были проведены перерасчеты с октября нынешнего года всех пенсий – их осовременивание – учитывая новый прожиточный минимум, что вырастет до 1373 гривен. А с января и по август в Пенсионный фонд поступило около 99 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ПФУ через десять лет станет бездефицитным.