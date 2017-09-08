Нефти Brent торгуется выше 54 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом по состоянию на 8:21 по киевскому времени Brent торговалась на отметке 54,76 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,26% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,24 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Персидском заливе ранее в море вытекло около 35 тысяч баррелей нефти. В свою очередь представитель пресс-службы Кувейтской нефтяной компании пояснил, что сейчас бригады сосредоточивают усилия на защите водозаборов у северных и южных силовых и водо-насосных станций в районе Рас-Аль-Цура. Он также заверил, что в дальнейшем близлежащие пляжи также будут очищены от последствий нефтяной утечки.