Как будет определяться размер пенсии для предпринимателей в Украине?

Министр социальной политики Андрей Рева прокомментировал детали начисления пенсии для украинских предпринимателей. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству.
По словам Ревы, отныне будет учитываться стаж с 1998 по 2000 годы по факту регистрации субъекта предпринимательской сферы. Это решение было принято в связи с тем, что просто нет никакой возможности провести проверку об оплате предпринимательских взносов.
Таким образом, с начала 2000 года и по сей 2017 год стаж будет считаться по количеству разовых платежей предпринимателями.
Рева заявил, что стаж будет насчитываться независимо от суммы взноса, а он может быть и минимальным.
Ранее министр анонсировал и проект пенсионной реформы. Пенсия станет зависима от стажа работы и зарплаты будущего пенсионера.
Как сообщалось в "УРА-Информ", начисление пенсий людям будут проводить согласно формуле с двумя показателями. Это позволит людям самостоятельно рассчитать собственную пенсию.