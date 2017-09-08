Кабмин проанализирует проблему с блокированием налоговых накладных, - Гройсман

Соответствующие сведения сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании в Верховной Раде Украинны.

По словам главы Кабмина, в данный момент он уже дал поручение первому вице-премьер-министру Украины Степану Кубиву и министру финансов Украины Александру Данилюку провести техническое совещание по этому вопросу.

Также украинский премьер подчеркнул, что с запуском Системы оценки рисков, в процессе возмещения НДС исчезли проявления коррупции.

"Мы ввели эту систему (Единый реестр налоговых накладных-ред.) и поставили точку в схемах взяточничества и откатов в системе НДС. Таким образом, все работает автоматически и прозрачно", - отметил Гройсман.

Напоследок Владимир Гройсман добавил, что в данный момент каких-либо проявлений коррупции в системе НДС не обнаружено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины намерен передать регионам десять миллиардов гривен. Эти деньги пойдут на новую технику для медицинской помощи. Об этом в пятницу, 8 сентября, во время часа вопросов к правительству, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.