Гройсман рассказал о возможностях речного судоходства

Такое сообщение поступило от Владимра Гройсмана – украинского правительственного главы – в рамках его выступления на транспортной конференции под названием "Интегрированные коридоры транспорта Европа-Азия". Согласно сделанному заявлению – правительство станет заниматься развитием речного флота, а также видит возможность увеличения вдесятеро возможностей для судоходства по рекам Украины. Речной флот уже через пару дней пополнится новыми судами.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. в Одессу для учений прибыли корабли НАТО.