15:52 08.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о возможностях речного судоходства

Правительство нашей страны видит возможности для увеличения вдесятеро возможностей речного судоходства.

Гройсман рассказал о возможностях речного судоходства

Такое сообщение поступило от Владимра Гройсмана – украинского правительственного главы – в рамках его выступления на транспортной конференции под названием  "Интегрированные коридоры транспорта Европа-Азия". Согласно сделанному заявлению – правительство станет заниматься развитием речного флота, а также видит возможность увеличения вдесятеро возможностей для судоходства по рекам Украины. Речной флот уже через пару дней пополнится новыми судами.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. в Одессу для учений прибыли корабли НАТО.


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