Гройсман рассказал о товарообороте через Украину

Известно о том, что максимально возможный через нашу страну товарооборот способен достигать 300 миллиардов долларов. Такое сообщение сделал восьмого сентября премьер Украины В. Гройсман.

Известно, что Гройсман пребывает в Одессе с визитом, и там он принимает участие в транспортной конференции под названием "Интегрированные транспортные коридоры ". Гройсман подчеркнул, что Украине сейчас принадлежит ведущая роль в транспортировках между Европой и Азией. Страна располагает портами, имеет границу с Евросоюзом, договор о свободной торговле с партнерами из Европы.

Как сообщал УРА-Информ, также Гройсман поведал о возможностях речного судоходства.