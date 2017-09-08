Профильный комитет поддержал возможность уйти на пенсию в любом возрасте при 40-летнем стаже, - Рева

Эти и другие нормы уже утверждены в профильном комитете во время доработки документа ко второму чтению. Об этом в пятницу, 8 сентября, во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, комитетом была поддержана поправка главы комитета Людмилы Денисовой, которая предлагала с 1 января 2028 года при наличии у человека страхового стажа 40 лет уходит на пенсию независимо от возраста.

Если у кого-то меньше страхового стажа - идет позже, а если у кого-то больше - раньше. Таким образом, каждый человек сам определяет, когда идти на пенсию. Отработал 40 лет в 54, 55, 56 - идешь на пенсию независимо от возраста, - пояснил Рева, добавив, что по предложению Александры Кужель стаж с 1998 по 2000 год будут учитывать по факту регистрации субъекта предпринимательской деятельности, а с 2000 года - по факту уплаты.

Он также рассказал, что народный депутат Оксана Продан предлагает артистам назначать пенсию по прежним правилам. Тут - 20 лет стажа - человек может идти на пенсию независимо от возраста, - сообщил министр, отметив, что текст законопроекта содержит обязательство ввести накопительную пенсионную систему с 1 января 2019 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 13 июля 2017 года поддержала в первом чтении правительственный законопроект №6614, который является звеном пенсионной реформы. В законопроекте говорится об увеличении необходимого рабочего стажа для выхода на пенсию до 25 лет, отмене налогообложения пенсий и прочем.