В Швейцарии изобрели новый вид шоколада

Он стал четвертым известным типом шоколада наряду с горьким черным, молочным и белым. Как сообщили в среду, 6 сентября, в компании, находка обладает насыщенным вкусом и характерным розовым оттенком.

Вместе с тем в компании заверили, что он абсолютно натуральный и получается из какао-бобов сорта Ruby. У него особые фруктовые нотки во вкусе и в него не добавляют никаких красителей и вкусовых добавок.

Технология получения шоколада была разработана в научно-исследовательских центрах компании в Париже и Брюсселе при участии специалистов Бременского университета Якобса. А рарабатывали его целых семь лет, - рассказали в Barry Callebaut.

Напомним, Barry Callebaut прослеживает свою историю с 1842 года, в настоящем виде компания существует с 1996 года. В 2015-2016 финансовом году ее выручка составила 6,7 млрд швейцарских франков, ее штат насчитывает около десять тысяч человек.

Как сообщал УРА-Информ, инновация подобного масштаба на рынке шоколада в последний раз была представлена 80 лет назад, когда Nestle впервые начала продавать белый шоколад.