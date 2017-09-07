Украина и Канада наращивают товарооборот

Данный проект предусматривает инвестиции и торговлю, а также наращивание товарооборота между нашей страной и Канадой. Такое сообщение поступило от представителей Минагрополитики.

В процессе данной встречи участники говорили про особенности экспорта в Канаду украинских товаров, выдачу ветеринарных сертификатов. Также на встрече речь шла про организацию визита в Канаду представителей Госпродпотребслужбы, а также про сотрудничество компетентных органов и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, украинский экспорт в Канаду уже составил 22 млн долл.