13:03 07.09.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Канада наращивают товарооборот

Первый замглавы Госпродпотребслужбы Андрей Жук недавно вел диалог с представителями проекта Украины и Канады.

Украина и Канада наращивают товарооборот

Данный проект предусматривает инвестиции и торговлю, а также наращивание товарооборота между нашей страной и Канадой. Такое сообщение поступило от представителей Минагрополитики.

В процессе данной встречи участники говорили про особенности экспорта в Канаду украинских товаров, выдачу ветеринарных сертификатов. Также на встрече речь шла про организацию визита в Канаду представителей Госпродпотребслужбы, а также про сотрудничество компетентных органов и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, украинский экспорт в Канаду уже составил 22 млн долл.


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