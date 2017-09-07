Украина будет перенимать латвийский опыт ведение сельского хозяйства

Об этом передает пресс-служба Минагрополитики.

По словам Ковалевой, Украина и Латвия имеют многолетний опыт сотрудничества, особенно в аграрной сфере. Перенимая европейские технологии, мы совершаем конкретные шаги в сторону внедрения системы фермерства в Украине.

Ведомство отмечает, что Латвия имеет длительную 25-летнюю историю проведения сельскохозяйственных реформ и развития аграрной промышленности.

Украинская сторона уверена, что взаимный обмен опытом и информацией в нужном объеме поможет обеим странам получить лишь позитивные результаты.

Добавим, что аграрная реформа активно обсуждалась весной этого года - открытия рынка земли. Тема вызвала большой резонанс в обществе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что в Украине стартовал посев озимых специально под урожай 2018 года.