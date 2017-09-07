С понедельника цены на алкоголь существенно вырастут

Об этом передает Государственная фискальная служба.

Кабинет министров Украины считает, что нынешние цены не соответствуют рыночным стандартам на алкоголь. В связи с ростом закупочных цен на сопряженные ресурсы, типа спирта, цены будут повышены:

- бутылка водки 0,5 литра будет стоить 79,55 грн;

- бутылка виски 0,5 литра - 159,80 грн;

- бутылка коньяка "три звездочки" 0,5 литра - 119,46 грн;

- бутылка вина виноградного натурального 0,75 литра - 39,64 грн.

В целом на украинских рынках алкоголя сложилась сложная ситуация, когда "серые" производители зарабатывают огромные суммы при этом не платя ни единого налога.

Новый акцизный сбор должен помочь убрать "нелегальных производителей" с рынка. Легальные производители не имеют другого выхода, как продавать свои напитки по ценам на уровне около 80 грн за 0,5 л.

В начала года цена на спирт выросла в два раза.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кропивницкой области изъято почти 4 600 литров спирта, стоимостью больше чем один миллион гривен.