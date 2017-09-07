Почти половина украинского экспорта идет в страны ЕС, - Порошенко

По словам президента, в первом полугодии 2017 года этот экспорт вырос на 23 процента.

Отметим, что в 2012 году эта доля составляла 30 процентов , а в 2009 году эта доля составляла 25 процентов.

Гарант уверен, что такие высокие темпы роста экономической интеграции свидетельствуют о начале изменения курса европейских партнеров по отношению к Украине.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) подчеркнула, что с начал 2017 года Европейский союз стал для Украины основным торговым партнером с балансом торговли товарами и услугами 40 процентов.

Суммы экспорта в ЕС составили 9,4 млрд и увеличились на 23 процентов, или на 1,7 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", экспорт из нашего государства товаров в течение января месяца и февраля 2017 года возрос на 32 процента.