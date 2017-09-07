10:50 07.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Почти половина украинского экспорта идет в страны ЕС, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доля экспорта украинских товаров в страны Европейского союза уже достигла 40 процентов. Об этом он высказал в своем выступлении перед депутатами парламента.

Почти половина украинского экспорта идет в страны ЕС, - Порошенко

По словам президента, в первом полугодии 2017 года этот экспорт вырос на 23 процента. 

Отметим, что в 2012 году эта доля составляла 30 процентов , а в 2009 году эта доля составляла 25 процентов.

Гарант уверен, что такие высокие темпы роста экономической интеграции свидетельствуют о начале изменения курса европейских партнеров по отношению к Украине.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) подчеркнула, что с начал 2017 года Европейский союз стал для Украины основным торговым партнером с балансом торговли товарами и услугами 40 процентов.

Суммы экспорта в ЕС составили 9,4 млрд и увеличились на 23 процентов, или на 1,7 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", экспорт из нашего государства товаров в течение января месяца и февраля 2017 года возрос на 32 процента.


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