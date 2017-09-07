05:00 07.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent впервые за три месяца превысила 54 доллара за баррель

Стоимость фьючерсов на североморскую марку Brent днем 6 сентября 2017 года превысили отметку в 54 доллара за баррель.

Нефть Brent впервые за три месяца превысила 54 доллара за баррель

Об этом видетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно информации ведомства, это на 1,71% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом мировые цены на нефть марки Brent превысили отметку в 54 доллара за баррель впервые за три месяца. В часности, эксперты связывают подорожание нефти с приближением нового урагана "Ирма" к берегам США. По некоторым оценкам, стихийное бедствие может стать сильнейшим за несколько десятилетий.

По всей видимости, новый ураган достигнет побережья Мексиканского залива.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Персидском заливе совсем недавно в море вытекло около 35 тысяч баррелей нефти. Инцидент произошел у совместного месторождения Кувейта и Саудовской Аравии. 


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