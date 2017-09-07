Нацбанк продолжает ослаблять национальную валюту

100 долл - 2598,2213 грн;

100 евро - 3099,9378 грн;

10 российских рублей - 4,5314 грн.

При этом регулятор установил на 7 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1114,448158;

Серебро - 14,919938;

Платина - 840,289993;

Палладий - 814,422084.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 6 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2595,4263 грн;

100 евро - 3085,9619 грн;

10 российских рублей - 4,4865 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".