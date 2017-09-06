Зубко заверил, что Кабмин готов к отопительному сезону на 95%

Это данные по состоянию на утром среды, 6 сентября. Об это сегодня утром во время заседания правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

При этом он заверил, что уже подготовлено 97,3% школ, 96,7% детских садов, 91,5% больниц и 85,2% котельных коммунальной теплоэнергетики. Зубко также пообещал, что до 15 сентября все области Украины будут полностью готовы к отопительному сезону.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заявил, что в Украине на подготовку к отопительному сезону выделили девять миллиардов гривен. Бюджетные средства, в частности, направлены на программы энергосбережения и на стимулирование выдачи "теплых" кредитов. Облгосадминистрации должны были завершить подготовку объектов социальной сферы к 1 сентября, - подчеркнул глава правительства.