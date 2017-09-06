Всемирный банк выступает за автоматическую индексацию пенсий в Украине уже с 2018-го

Не с 2021-го, как это предусмотрено существующим проектом закона о пенсионной реформе, предложенным Верховной Раде Кабинетом министров, а уже со следующего года. Такое мнение высказал в среду, 6 сентября, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

По его словам, ВБ считает, что индексация, которая предусмотрена самим законом, должна распространяться на 2019-2020 года, а не только с 2021 года. Это важно для прозрачности и стабильности пенсионных выплат и во избежание уменьшения размеров пенсий, - пояснила она сегодня в Киеве во время круглого стола.

Вместе с тем Кахконен отметила, что одной из целей реформы является создание системы, которая бы основывалась на правилах, а не на субъективном решении государственного аппарата. Эта цель не будет достигнута, если индексация в 2019-2020 годах будет оставлена на усмотрение власти, - пояснила она, добавив, что такая неоднозначность индексации пенсий может подорвать доверие граждан к пенсионной системе, а этого нужно избежать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственный проект пенсионной реформы предусматривает, что в 2019-2020 годах индексация пенсий будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров.