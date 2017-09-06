Все средства на отопительный сезон уже переданы местным властям, - Гройсман

Все они будут переданы местным властям. Об этом в среду, 6 сентября, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства заверил, что это стало возможным благодаря реформе финансовой децентрализации и поддержке местного самоуправления. По словам премьер-министра, в прошлом году на подготовку к отопительному сезону было выделено 7,2 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен в том, что тепло в украинских домах начнет появляться не позднее октября. По словам Гройсмана, все города и области будут готовы принимать тепло уже в октябре.