Украина входит в десятку крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС, - МЭРТ

По информации ведомства, соглашение об ассоциации с ЕС начало действовать полностью первого сентября. Однако несмотря на это свободная торговля Украины действовала уже длительное время.

К примеру, за полгода 2017 Европейский союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9 %.

При этом общие объемы экспорта в Евросоюз в первом полугодии 2017 года составили 9,4 млрд долларов. Кроме того, растут инвестиции в производство на территории Украины для экспорта на рынок Е

В качестве примера в МЭРТ привели Львовскую область, где благодаря инвестициям открыли новые мощности завода "Электроконтакт" по производству кабельной продукции, которая затем поставляется для BMW, Opel і Mercedes.

"В 2016 году рост был на 7,5%, а уже в первом полугодии 2017 - на 16,3%", - добавили в МЭРТ.

Напомним, как сообщили ранее "УРА-Информ", Украина и Китай сейчас ведут активное сотрудничество в делах по согласованию требований в отношении экспорта на рынок КНР агропродукции.