03:00 06.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина входит в десятку крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС, - МЭРТ

В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины рассказали о крупнейших поставщиках агропродукции в ЕС. 

Украина входит в десятку крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС, - МЭРТ

По информации ведомства, соглашение об ассоциации с ЕС начало действовать полностью первого сентября. Однако несмотря на это свободная торговля Украины действовала уже длительное время.

К примеру, за полгода 2017 Европейский союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9 %. 

При этом общие объемы экспорта в Евросоюз в первом полугодии 2017 года составили 9,4 млрд долларов. Кроме того, растут инвестиции в производство на территории Украины для экспорта на рынок Е

 В качестве примера в МЭРТ привели Львовскую область, где благодаря инвестициям открыли новые мощности завода "Электроконтакт" по производству кабельной продукции, которая затем поставляется для BMW, Opel і Mercedes.

"В 2016 году рост был на 7,5%, а уже в первом полугодии 2017 - на 16,3%", - добавили в МЭРТ.

Напомним, как сообщили ранее "УРА-Информ"Украина и Китай сейчас ведут активное сотрудничество в делах по согласованию требований в отношении экспорта на рынок КНР агропродукции. 


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