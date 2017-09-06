Украина может получить очередной транш МВФ в конце года

Это будет зависеть от объемов финансирования Фонда и других международных организаций, а также от валютных заимствований правительства на внутреннем и внешнем рынках. Такой прогноз в среду, 6 сентября, сделала главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

Она также отметила, что учитывая медленное выполнение Украиной обязательств, необходимых для получения пятого транша, предоставление 1,9 миллиардов долларов, скорее всего, задержится.

Это повлечет за собой задержку бюджетного финансирования от других международных организаций, которая по оценкам компании может составить около миллиарда долларов, - пояснила эксперт, добавив, что это не помешает Министерству финансов выйти на рынок еврооблигаций с дебютным выпуском суверенных бондов с момента реструктуризации в 2015 году, а также предложить инвесторам обмен коротких суверенных еврооблигаций на более длинные.

Вместе с тем, по словам Белан, сумма наличных средств, которые будут перечислены в золотовалютные резервы Украины, может оказаться меньше, чем предполагаемые 1,5 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщали УРА-Информ, министр финансов Александр Данилюк надеется, что шестая программа сотрудничества МВФ будет полностью реализована и станет последней.