Швейцария отказывается отдавать "золото Януковича" и требует доказательства

Для передачи украденного и вывезенного из страны окружением бывшего президента Виктора Януковича золота, Швейцария требует предоставить доказательства.

Как сообщает федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, в ответ на запрос Генеральной прокуратуры Украины, возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом.

Вместе с тем департамент не может назвать точной суммы замороженных активов, пояснив, что на сегодняшний день украинские активы оцениваются примерно в 70 миллионов швейцарских франков, однако оценка суммы может быть изменена в зависимости от ряда критериев, таких как колебания валютных курсов, стоимость акционерного капитала, удаление лиц, на которые распространяется замораживание и частичное освобождение замороженных активов.

Генеральная прокуратура Украины рассчитывает на помощь Международного центра по восстановлению активов, финансируемым Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

Вместе с тем Федеральная прокуратура, как ответственный правоохранительный орган в Швейцарии, имеет сведения об этом деле. Однако, на основании официальной тайны и расследований, Федеральная прокуратура пока не может комментировать любые текущие уголовные дела. Как всегда, до всех причастных применяется презумпция невиновности, - говорится в ответе на запрос ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, золото представителя "семьи Януковича" было обнаружено в Швейцарии. Большое количество золота лежало в банковских ячейках одного из представителей так называемой семьи бывшего президента Украины. Об этом в понедельник, 4 сентября, во время брифинга в Николаеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.